У радника глави Податкової служби проводять обшуки



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Криган є радником глави Податкової служби Сергія Верланова (на фото)

За даними джерела, обшуки відбуваються в рамках розслідування щодо незаконної конвертації грошових коштів

Правоохоронні органи, включаючи службу внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби, проводять обшуки у радника глави Податкової служби Юрія Кригана.

Про це 24 вересня повідомляють Українські Новини з посиланням на джерело в Податковій службі.

За даними джерела, обшуки проходять в рамках розслідування щодо незаконної конвертації грошових коштів.

Правоохоронці підозрюють, що заступник директора департаменту у боротьбі з відмиванням коштів, начальник відділу аналітичної роботи та ведення баз даних ДФС Станіслав Худар спільно з співробітниками ГУ ДФС в Миколаївській області, працівниками Миколаївської митниці ДФС та іншими причетний до організації групи підприємств з конвертації коштів.

Криган, який наразі є радником глави Податкової служби Сергія Верланова, підозрюється в причетності до вищевказаного злочинного угруповання.