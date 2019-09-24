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    У радника глави Податкової служби проводять обшуки

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    <p>Криган є радником глави Податкової служби Сергія Верланова (на фото)</p> - У радника глави Податкової служби проводять обшуки

    Криган є радником глави Податкової служби Сергія Верланова (на фото)

    За даними джерела, обшуки відбуваються в рамках розслідування щодо незаконної конвертації грошових коштів

    Правоохоронні органи, включаючи службу внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби, проводять обшуки у радника глави Податкової служби Юрія Кригана.

    Про це 24 вересня повідомляють Українські Новини з посиланням на джерело в Податковій службі.

    За даними джерела, обшуки проходять в рамках розслідування щодо незаконної конвертації грошових коштів.

    Правоохоронці підозрюють, що заступник директора департаменту у боротьбі з відмиванням коштів, начальник відділу аналітичної роботи та ведення баз даних ДФС Станіслав Худар спільно з співробітниками ГУ ДФС в Миколаївській області, працівниками Миколаївської митниці ДФС та іншими причетний до організації групи підприємств з конвертації коштів.

    Криган, який наразі є радником глави Податкової служби Сергія Верланова, підозрюється в причетності до вищевказаного злочинного угруповання.

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