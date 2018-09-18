У Раду внесли законопроект про розширення складу ЦВК



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Склад ЦВК пропонують збільшити з 15 до 17 осіб

Законопроект зареєстровано у Верховній Раді 17 вересня під номером 9090

Голова Верховної Ради Андрій Парубій зареєстрував проект закону щодо збільшення кількісного складу Центральної виборчої комісії з 15 до 17 членів і сподівається на його ухвалення вже у вівторок.

Про це він сказав на засіданні Верховної Ради.

«Мною був поданий та зареєстрований проект закону України про внесення змін до статті 6 Закону України «Про Центральну виборчу комісію». Законопроект передбачає зміну лише одного положення - збільшення (кількості) членів ЦВК з 15 до 17. Ця формула є оптимальним і коректним шляхом розв'язання проблеми оновлення Центральної виборчої комісії. Це цілковито в межах повноважень Верховної Ради України», - наголосив спікер.

За його словами, норма про склад комісії у кількості 15 осіб була перенесена із законодавства РФ, і ця цифра «не має жодного принципового значення».

«17 членів ЦВК дозволяє у четвер (20 вересня - ред.) увійти в процедуру оновлення Центральної виборчої комісії», - зазначив спікер.

Він підкреслив, що цей законопроект має на меті, аби всі фракції та групи у парламенті мали своє представництво у ЦВК. Парубій нагадав, що такою була рекомендація Парламентської асамблеї Ради Європи.

Голова ВР переконаний, що у вівторок депутати підтримають його ініціативу.

Відповідний законопроект зареєстровано у Верховній Раді 17 вересня під номером 9090.