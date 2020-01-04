  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У районі проведення операції Об’єднаних сил податківці ліквідували 13 нелегальних заправок

    • Розсилка
    Співробітники податкової міліції ДФС перевірили 55 об&rsquo;єктів торгівлі паливно-мастильними матеріалами - У районі проведення операції Об’єднаних сил податківці ліквідували 13 нелегальних заправок
    Співробітники податкової міліції ДФС перевірили 55 об’єктів торгівлі паливно-мастильними матеріалами

    З незаконного обігу правоохоронці вилучили понад 62 тисяч літрів бензину та майже 30 тисяч літрів дизпалива

    Упродовж минулого тижня податкова міліція ліквідувала тринадцять заправних станцій, що діяли в районі проведення операції Об’єднаних сил без дозвільних документів. Про це повідомляє пресцентр Штабу ООС у Facebook.

    «За тиждень на території Донецької та Луганської областей та у зонах безпеки, прилеглих до району бойових дій, співробітники податкової міліції ДФС перевірили 55 об’єктів торгівлі паливно-мастильними матеріалами. Виявлено порушення в діяльності 13 АЗС та АГЗС, які здійснювали незаконне зберігання та реалізацію пального без отримання ліцензій на відповідний вид діяльності. З них 8 – у Донецькій та 5 – у Луганській областях», - йдеться в повідомленні.

    За зазначеним фактами складено протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 1 ст. 164 (провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання або без одержання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону) та за ч. 5 ст. 164 (зберігання та/або реалізація на митній території України пального на акцизному складі, не зареєстрованому у системі електронного адміністрування реалізації пального) КУпАП.

    З незаконного обігу вилучено понад 62 тисяч літрів бензину, майже 30 тисяч літрів дизпалива, 38 тисяч літрів скрапленого газу всього на загальну суму понад 3 мільйони гривень. Крім цього, описано та вилучено обладнання автозаправних комплексів та 3 автомобілі, за допомогою яких здійснювалась незаконна діяльність, загальною вартістю 15 млн грн Загальна вартість вилучених ТМЦ становить 18 млн грн, з них 3,6 млн грн складають товари підакцизної групи.

    Відносно правопорушника складено протокол про адміністративне правопорушення за ст.164КУпАП. За порушення порядку провадження господарської діяльності йому загрожують адміністративні санкції.

    ДФС санкції Донеччина АЗС
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ