У районі проведення операції Об’єднаних сил податківці ліквідували 13 нелегальних заправок



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Співробітники податкової міліції ДФС перевірили 55 об’єктів торгівлі паливно-мастильними матеріалами

З незаконного обігу правоохоронці вилучили понад 62 тисяч літрів бензину та майже 30 тисяч літрів дизпалива

Упродовж минулого тижня податкова міліція ліквідувала тринадцять заправних станцій, що діяли в районі проведення операції Об’єднаних сил без дозвільних документів. Про це повідомляє пресцентр Штабу ООС у Facebook.

«За тиждень на території Донецької та Луганської областей та у зонах безпеки, прилеглих до району бойових дій, співробітники податкової міліції ДФС перевірили 55 об’єктів торгівлі паливно-мастильними матеріалами. Виявлено порушення в діяльності 13 АЗС та АГЗС, які здійснювали незаконне зберігання та реалізацію пального без отримання ліцензій на відповідний вид діяльності. З них 8 – у Донецькій та 5 – у Луганській областях», - йдеться в повідомленні.

За зазначеним фактами складено протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 1 ст. 164 (провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання або без одержання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону) та за ч. 5 ст. 164 (зберігання та/або реалізація на митній території України пального на акцизному складі, не зареєстрованому у системі електронного адміністрування реалізації пального) КУпАП.

З незаконного обігу вилучено понад 62 тисяч літрів бензину, майже 30 тисяч літрів дизпалива, 38 тисяч літрів скрапленого газу всього на загальну суму понад 3 мільйони гривень. Крім цього, описано та вилучено обладнання автозаправних комплексів та 3 автомобілі, за допомогою яких здійснювалась незаконна діяльність, загальною вартістю 15 млн грн Загальна вартість вилучених ТМЦ становить 18 млн грн, з них 3,6 млн грн складають товари підакцизної групи.

Відносно правопорушника складено протокол про адміністративне правопорушення за ст.164КУпАП. За порушення порядку провадження господарської діяльності йому загрожують адміністративні санкції.