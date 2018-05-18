У Рівному 14-річна дівчина стрибнула з 7-го поверху і вижила

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Школярка залишила записку, зміст якої не розголошується

У Рівному 14-річна школярка вистрибнула з 7-го поверху і залишилася живою. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Рівненській області.

«Повідомлення про те, що на вулиці Макарова 14-річна рівнянка зістрибнула із балкону квартири на сьомому поверсі до поліції надійшло вчора, 17 травня, близько 23:30. Потерпілу госпіталізували у реанімацію, медики оцінюють її стан як тяжкий», - йдеться у повідомленні.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що батьки дівчинки розлучені, вона проживає разом із бабусею, яка на момент інциденту перебувала на кухні.

Слідчим Рівненського відділу поліції відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією частини 1 статті 120 (доведення до самогубства) Кримінального кодексу України.

Відомо, що школярка залишила записку, зміст якої не розголошується, аби не зашкодити слідству.