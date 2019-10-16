У Рівному породілля замкнула немовля в гуртожитку: дитина в реанімації



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Крики дитини уночі почули сусіди та повідомили про це вахтеру, який відімкнув двері кімнати

У Рівному немовля, яке матір зачинила у кімнаті гуртожитку, доставили до реанімаційного відділення з тілесними ушкодженнями.

Про це повідомлляє пресслужба поліції Рівненської області.

«14 жовтня близько першої години ночі медики «швидкої» доставили до лікарні немовля із видимими тілесними ушкодженнями. Народила його 18 вересня цьогоріч 19-річна уродженка Гощанського району. Жінка проживала у Рівному в обласному соціальному гуртожитку, оскільки за місцем реєстрації не було належних умов для проживання із новонародженою дитиною», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, крики дитини уночі почули сусіди та повідомили про це вахтеру, який відімкнув двері кімнати.

Після чого хлопчика у доставили у реанімаційне відділення.

Наразі дитина перебуває у важкому стані. За попереднім оглядом у нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, двобічну пневмонію та підозру на перелом кісток основи черепа.

За фактами злісного невиконання обов’язків по догляду за дитиною та залишення її у небезпеці слідчі Рівненського відділу поліції розпочали досудове розслідування за статтею 166 та частиною 2 статті 135 Кримінального кодексу України.

Горе-матір має ще одного трирічного сина, якого у неї відібрали та помістили до центру соціальної реабілітації дітей 19 вересня поточного року. Крім того, родина перебуває як неблагополучна на обліку служби у справах дітей, а матір двічі притягували до адміністративної відповідальності за статтею 184 КУпАП. Нині відносно зловмисниці тривають слідчі дії, за результатами яких вирішуватиметься питання про повідомлення жінці про підозру.

Зловмисниця свої дії пояснила сильним душевним хвилюванням через постійний плач дитини, а залишила її, бо пішла на побачення.