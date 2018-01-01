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    У Рівному п’яний водій Mercedes розтрощив 26 автівок

    Mercedes на високій швидкості виїхав за межі проїзної частини та врізався у бетонний паркан, пошкодивши 25 автомобілів
    У вівторок, 2 січня, близько третьої ночі на вулиці Євгена Коновальця у Рівному сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої було пошкоджено 26 автівок. Про це повідомила прес-служба поліції Рівненщини. «Поліцейські на місці події з’ясували, що 26-річний рівнянин, керуючи автомобілем Mercedes S500, не
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    Автівки, пошкоджені в результаті ДТП у Рівному
    Автівки, пошкоджені в результаті ДТП у Рівному

    Mercedes на високій швидкості виїхав за межі проїзної частини та врізався у бетонний паркан, пошкодивши 25 автомобілів

    У вівторок, 2 січня, близько третьої ночі на вулиці Євгена Коновальця у Рівному сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої було пошкоджено 26 автівок. Про це повідомила прес-служба поліції Рівненщини.

    «Поліцейські на місці події з’ясували, що 26-річний рівнянин, керуючи автомобілем Mercedes S500, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням, виїхав за межі проїзної частини та врізався у бетонний паркан, пошкодивши його близько 15 метрів», - йдеться в повідомленні.

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    У результаті зіткнення було пошкоджено п’ять автомобілів, які стояли вздовж паркану. Крім того, уламки бетонного паркану пошкодили ще 20 припаркованих неподалік транспортних засобів.

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    У Рівному п’яний водій Mercedes розтрощив 26 автівок
    У Рівному п’яний водій Mercedes розтрощив 26 автівок
    У Рівному п’яний водій Mercedes розтрощив 26 автівок
    У Рівному п’яний водій Mercedes розтрощив 26 автівок
    У Рівному п’яний водій Mercedes розтрощив 26 автівок
    У Рівному п’яний водій Mercedes розтрощив 26 автівок
    У Рівному п’яний водій Mercedes розтрощив 26 автівок
    У Рівному п’яний водій Mercedes розтрощив 26 автівок
    У Рівному п’яний водій Mercedes розтрощив 26 автівок
    У Рівному п’яний водій Mercedes розтрощив 26 автівок

    «Унаслідок ДТП водій отримав відкриту черепно-мозкову травму. Його без свідомості госпіталізували у реанімаційне відділення центральної міської лікарні. Медики оцінюють його стан як важкий. У салоні іномарки перебувало ще троє пасажирів: у 39-річного рівнянина діагностували перелом плеча, у 40-річного жителя обласного центру – легкі тілесні ушкодження. Ще один не постраждав», - інформують у поліції.

    За словами лікарів, усі потерпілі мали запах алкоголю, утім остаточні результати стануть відомі після експертизи відібраних зразків крові.

    За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху поліцейські розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

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