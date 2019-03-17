У Рівному жінка зарізала одномісячну доньку

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Смерть немовляти настала внаслідок ножового поранення шиї

Сьогодні, 17 березня, близько 17 години надійшло повідомлення лікарів швидкої медичної допомоги, що на вулиці Вербова обласного центру вони констатували смерть дитини віком близько місяця.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Поліцейські першопочатково з’ясували, що смерть немовляти настала внаслідок ножового поранення шиї, що нанесла 21-річна уродженка Запоріжжя, яка її народила, і, за попередньою інформацією, перебуває на психіатричному обліку.

Дівчина приїхала у Рівне здобувати вищу освіту. Закінчивши ВНЗ, залишилася жити у квартирі 26-річного співмешканця та його матері.

На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналісти та працівники ювенальної превенції.