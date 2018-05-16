У РНБО побачили, що Україна виграє інформаційну війну

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В Раді нацбезпеки заявили, що вільного обігу інформації де-факто не існує

Україна виграє інформаційну війну. Про це заявив керівник Служби з питань інформаційної безпеки апарату Ради національної безпеки і оборони України Валентин Петров, повідомляє прес-служба РНБО.

Так, за словами Петрова, що незважаючи на різні думки в суспільстві, Україна виграє інформаційну війну.

«Давайте припинимо посипати голову попелом! Ми не програємо інформаційну війну, а насправді її виграємо, і цьому є безліч прикладів. І волонтери, і громадянське суспільство, і держава роблять все можливе для цього», - заявив він.

Крім того, Петров зазначив, що найголовнішим в боротьбі з інформаційними фейками є становлення справжньої незалежної журналістики, медіаграмотність та критичне мислення у суспільстві.

«Насправді вільного обігу інформації де-факто не існує. І тут принципове питання про довіру до держави і до державних інституцій...Абсолютної свободи інформації немає і не може бути. Є обмеження етичні, моральні, юридичні», - додав він.