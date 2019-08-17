У Росії автобус «протаранив» будинок: один загиблий, десятки постраждалих



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У Росії маршрутний автобус врізався в будинок Фото: ТАСС

ЗМІ повідомляють, що причиною аварії могло стати пробите колесо автобуса

У російському місті Перм у суботу маршрутний автобус врізався в будинок. Одна людина загинула, 32 постраждали.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на Міністерство охорони здоров'я Пермського краю.

«За інформацією Міністерства охорони здоров'я Пермського краю, один пасажир загинув, госпіталізовано 32 постраждалих. Із них 10 дітей (дев'ятеро у стані середнього ступеня тяжкості, одна дитина – у тяжкому стані), 22 дорослих (п'ятеро із них – у тяжкому стані)», – йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що влада міста направить постраждалим у ДТП адресну муніципальну допомогу.

ЗМІ повідомляють, що причиною аварії могло стати пробите колесо автобуса.

На місці працюють екстрені служби.