У Росії чоловік на вкраденому броньовику поїхав за вином та протаранив вітрину

Раніше ця людина викрала «КамАЗ» із автобази наукового центру

У російському Мурманську 29-річний чоловік викрав багатоцільовий легкий броньований тягач з полігону автошколи. Про це повідомляють «РИА Новости». Чоловік викрав зі стоянки автошколи багатоцільовий легкий броньований тягач, прокатився на ньому лісом, після чого приїхав в Апатіти Мурманської області до магазину і, пошкодивши



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Раніше ця людина викрала «КамАЗ» із автобази наукового центру

У російському Мурманську 29-річний чоловік викрав багатоцільовий легкий броньований тягач з полігону автошколи.

Про це повідомляють «РИА Новости».

Чоловік викрав зі стоянки автошколи багатоцільовий легкий броньований тягач, прокатився на ньому лісом, після чого приїхав в Апатіти Мурманської області до магазину і, пошкодивши припарковану іномарку, протаранив скляну вітрину. За попередніми даними, він був у стані алкогольного сп'яніння.

У залі магазину порушника затримали правоохоронці й упізнали в ньому людину, яка раніше в січні викрала «КамАЗ» із автобази наукового центру.

Працівники автошколи порушника не знають і не пригадують, щоб він навчався в них. Сам тягач унаслідок тарану був пошкоджений.

«Пошкоджена бортова передача, тече антифриз, пом'яте крило. Наш майстер відвіз його, ледве доїхали до заправки. Ми написали заяву про угон», — пояснила представник автошколи.

За її словами, збитки школа має намір стягувати з викрадача.