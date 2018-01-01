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    У Росії чоловік на вкраденому броньовику поїхав за вином та протаранив вітрину

    Раніше ця людина викрала «КамАЗ» із автобази наукового центру
    У російському Мурманську 29-річний чоловік викрав багатоцільовий легкий броньований тягач з полігону автошколи. Про це повідомляють «РИА Новости». Чоловік викрав зі стоянки автошколи багатоцільовий легкий броньований тягач, прокатився на ньому лісом, після чого приїхав в Апатіти Мурманської області до магазину і, пошкодивши
    • Сьогодні, 18:15
    • Розсилка

    Раніше ця людина викрала «КамАЗ» із автобази наукового центру

    У російському Мурманську 29-річний чоловік викрав багатоцільовий легкий броньований тягач з полігону автошколи.

    Про це повідомляють «РИА Новости».

    Чоловік викрав зі стоянки автошколи багатоцільовий легкий броньований тягач, прокатився на ньому лісом, після чого приїхав в Апатіти Мурманської області до магазину і, пошкодивши припарковану іномарку, протаранив скляну вітрину. За попередніми даними, він був у стані алкогольного сп'яніння.

    У залі магазину порушника затримали правоохоронці й упізнали в ньому людину, яка раніше в січні викрала «КамАЗ» із автобази наукового центру.

    Працівники автошколи порушника не знають і не пригадують, щоб він навчався в них. Сам тягач унаслідок тарану був пошкоджений.

    «Пошкоджена бортова передача, тече антифриз, пом'яте крило. Наш майстер відвіз його, ледве доїхали до заправки. Ми написали заяву про угон», — пояснила представник автошколи.

    За її словами, збитки школа має намір стягувати з викрадача.

     

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