У Росії п'яні офіцери викликали спецназ, щоб відбитися від поліції

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У Костромі п'яні офіцери ВДВ побилися з поліцейськими

У костромському кафе «Валянок» кілька п'яних офіцерів викликали «групу антитерору», щоб відбитися від поліції, яка приїхала їх втихомирити.

Як повідомляє Фонтанка.ру, військові стали обурюватися, що крім них в закладі немає «справжніх ветеранів».

Відзначається, що полковник і два майора відзначали призначення першого тимчасово виконуючим обов'язки командира полку. Під час застілля офіцери напилися, після чого голосно лаялися матом і висловлювали невдоволення музикою.

На прохання припинити ненормативну лексику, оскільки в залі знаходилися діти і люди похилого віку, нецензурна лайка тільки посилилася. Тоді співробітникам кафе довелося викликати поліцію.

Однак без бою «справжні ветерани» здаватися не збиралися - на підмогу вони викликали близько 30 солдатів в повній амуніції і з автоматами. За словами одного з п'яних офіцерів, це була «група антитерору».

На кадрах видно, що полковник наказує «антитерору» вступити в конфлікт з поліцією. Однак солдати, бачачи неадекватність командира, цього робити не стали і залишили заклад.

В результаті трьох офіцерів закували в наручники і вивели із закладу. За деякими даними, винуватець вже написав рапорт про звільнення.