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    У Росії п'яні офіцери викликали спецназ, щоб відбитися від поліції

    • Сьогодні, 05:30
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    У Костромі п'яні офіцери ВДВ побилися з поліцейськими

    У костромському кафе «Валянок» кілька п'яних офіцерів викликали «групу антитерору», щоб відбитися від поліції, яка приїхала їх втихомирити.

    Як повідомляє Фонтанка.ру, військові стали обурюватися, що крім них в закладі немає «справжніх ветеранів».

    Відзначається, що полковник і два майора відзначали призначення першого тимчасово виконуючим обов'язки командира полку. Під час застілля офіцери напилися, після чого голосно лаялися матом і висловлювали невдоволення музикою.

    На прохання припинити ненормативну лексику, оскільки в залі знаходилися діти і люди похилого віку, нецензурна лайка тільки посилилася. Тоді співробітникам кафе довелося викликати поліцію.

    Однак без бою «справжні ветерани» здаватися не збиралися - на підмогу вони викликали близько 30 солдатів в повній амуніції і з автоматами. За словами одного з п'яних офіцерів, це була «група антитерору».

    На кадрах видно, що полковник наказує «антитерору» вступити в конфлікт з поліцією. Однак солдати, бачачи неадекватність командира, цього робити не стали і залишили заклад.

    В результаті трьох офіцерів закували в наручники і вивели із закладу. За деякими даними, винуватець вже написав рапорт про звільнення.

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