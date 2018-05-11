У Росії п'яні офіцери викликали спецназ, щоб відбитися від поліції
- Сьогодні, 05:30
-
Розсилка
У Костромі п'яні офіцери ВДВ побилися з поліцейськими
У костромському кафе «Валянок» кілька п'яних офіцерів викликали «групу антитерору», щоб відбитися від поліції, яка приїхала їх втихомирити.
Як повідомляє Фонтанка.ру, військові стали обурюватися, що крім них в закладі немає «справжніх ветеранів».
Відзначається, що полковник і два майора відзначали призначення першого тимчасово виконуючим обов'язки командира полку. Під час застілля офіцери напилися, після чого голосно лаялися матом і висловлювали невдоволення музикою.
На прохання припинити ненормативну лексику, оскільки в залі знаходилися діти і люди похилого віку, нецензурна лайка тільки посилилася. Тоді співробітникам кафе довелося викликати поліцію.
Однак без бою «справжні ветерани» здаватися не збиралися - на підмогу вони викликали близько 30 солдатів в повній амуніції і з автоматами. За словами одного з п'яних офіцерів, це була «група антитерору».
На кадрах видно, що полковник наказує «антитерору» вступити в конфлікт з поліцією. Однак солдати, бачачи неадекватність командира, цього робити не стали і залишили заклад.
В результаті трьох офіцерів закували в наручники і вивели із закладу. За деякими даними, винуватець вже написав рапорт про звільнення.