У Росії розбився вертоліт: 18 людей загинули



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На борту гелікоптера знаходилися співробітники компанії «Анкор»

У Красноярському краї РФ під час аварії вертольота Мі-8 загинули 18 осіб, які були на борту.

Про це повідомляє «РИА Новости».

«На борту повітряного судна знаходилися 18 осіб, в тому числі три члени екіпажу. Всі загинули», - сказало джерело агентства.

За його словами, на борту гелікоптера знаходилися співробітники компанії «Анкор».

Джерело уточнило, що Мі-8 розбився під час польоту, перед падінням він пролетів два кілометри. Повітряне судно зруйнувалося і згоріло.

Він додав, що вертоліт впав у безлюдному місці.

«Місце падіння вертольота виявлено», - зазначив він.

Причиною катастрофи, за попередніми даними, могли стати технічна несправність або помилка пілота.

За даними ГУ МНС по Красноярському краю, аварія сталася в двох кілометрах від населеного пункту Ігарка о 10:20 за місцевим часом (6:20 за Києвом).