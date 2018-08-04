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    У Росії розбився вертоліт: 18 людей загинули

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    У Росії розбився вертоліт: 18 людей загинули

    На борту гелікоптера знаходилися співробітники компанії «Анкор»

    У Красноярському краї РФ під час аварії вертольота Мі-8 загинули 18 осіб, які були на борту.

    Про це повідомляє «РИА Новости».

    «На борту повітряного судна знаходилися 18 осіб, в тому числі три члени екіпажу. Всі загинули», - сказало джерело агентства.

    За його словами, на борту гелікоптера знаходилися співробітники компанії «Анкор».

    Джерело уточнило, що Мі-8 розбився під час польоту, перед падінням він пролетів два кілометри. Повітряне судно зруйнувалося і згоріло.

    Він додав, що вертоліт впав у безлюдному місці.

    «Місце падіння вертольота виявлено», - зазначив він.

    Причиною катастрофи, за попередніми даними, могли стати технічна несправність або помилка пілота.

    За даними ГУ МНС по Красноярському краю, аварія сталася в двох кілометрах від населеного пункту Ігарка о 10:20 за місцевим часом (6:20 за Києвом).

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