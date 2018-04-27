У Росії школярка надихалася парів дезодоранту і померла

Після кількох вдихів дівчинка втратила свідомість

У Росії 15-річна школярка надихалася парів дезодоранту і померла. Це дуже поширений вид токсикоманії. Таким чином домогаються стану, схожого на наркотичне сп’яніння, пише Life.ru. Після кількох вдихів дівчинка втратила свідомість і померла. «Попередньо встановлено, що школярка перебувала після уроків у гостях у своєї



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Після кількох вдихів дівчинка втратила свідомість

У Росії 15-річна школярка надихалася парів дезодоранту і померла.

Це дуже поширений вид токсикоманії. Таким чином домогаються стану, схожого на наркотичне сп’яніння, пише Life.ru.

Після кількох вдихів дівчинка втратила свідомість і померла.

«Попередньо встановлено, що школярка перебувала після уроків у гостях у своєї подруги. Заплановано проведення комплексу перевірочних заходів, у тому числі опитувань», – йдеться у повідомленні.

За даним фактом проводиться перевірка.

До речі, раніше у мережі серед підлітків був популярним смертельний флешмоб – поїдання гель-капсул для прання.