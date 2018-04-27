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    У Росії школярка надихалася парів дезодоранту і померла

    Після кількох вдихів дівчинка втратила свідомість
    У Росії 15-річна школярка надихалася парів дезодоранту і померла.  Це дуже поширений вид токсикоманії. Таким чином домогаються стану, схожого на наркотичне сп’яніння, пише Life.ru. Після кількох вдихів дівчинка втратила свідомість і померла. «Попередньо встановлено, що школярка перебувала після уроків у гостях у своєї
    • 27 Квiтня, 05:50
    • Розсилка

    Після кількох вдихів дівчинка втратила свідомість

    У Росії 15-річна школярка надихалася парів дезодоранту і померла. 

    Це дуже поширений вид токсикоманії. Таким чином домогаються стану, схожого на наркотичне сп’яніння, пише Life.ru.

    Після кількох вдихів дівчинка втратила свідомість і померла.

    «Попередньо встановлено, що школярка перебувала після уроків у гостях у своєї подруги. Заплановано проведення комплексу перевірочних заходів, у тому числі опитувань», – йдеться у повідомленні.

    За даним фактом проводиться перевірка.

    До речі, раніше у мережі серед підлітків був популярним смертельний флешмоб – поїдання гель-капсул для прання.

    Росія діти смерть
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