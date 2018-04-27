У Росії школярка надихалася парів дезодоранту і померла
- 27 Квiтня, 05:50
-
Розсилка
Після кількох вдихів дівчинка втратила свідомістьУ Росії 15-річна школярка надихалася парів дезодоранту і померла.
Це дуже поширений вид токсикоманії. Таким чином домогаються стану, схожого на наркотичне сп’яніння, пише Life.ru.
Після кількох вдихів дівчинка втратила свідомість і померла.
«Попередньо встановлено, що школярка перебувала після уроків у гостях у своєї подруги. Заплановано проведення комплексу перевірочних заходів, у тому числі опитувань», – йдеться у повідомленні.
За даним фактом проводиться перевірка.
До речі, раніше у мережі серед підлітків був популярним смертельний флешмоб – поїдання гель-капсул для прання.