У Росії сьогодні випав сніг



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Опади зафіксували у Красноярському краї РФ

На трасах Красноярського краю у РФ випав перший сніг. Про це з посиланням на очевидців повідомляє видання «Красноярські новини»

За даними користувачів соцмереж, опади зафіксовані у трьох районах краю.

Співробітники російської дорожньої поліції закликають водіїв бути обережними за містом, особливо якщо на автомобілі встановлена літня гума.

За даними синоптиків, у середу, 12 вересня, у горах південних районах Красноярського краю місцями очікуються сильні опади. Можливі заморозки до -3-5 градусів.