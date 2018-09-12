У Росії сьогодні випав сніг
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Опади зафіксували у Красноярському краї РФ
На трасах Красноярського краю у РФ випав перший сніг. Про це з посиланням на очевидців повідомляє видання «Красноярські новини»
За даними користувачів соцмереж, опади зафіксовані у трьох районах краю.
Співробітники російської дорожньої поліції закликають водіїв бути обережними за містом, особливо якщо на автомобілі встановлена літня гума.
За даними синоптиків, у середу, 12 вересня, у горах південних районах Красноярського краю місцями очікуються сильні опади. Можливі заморозки до -3-5 градусів.