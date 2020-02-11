У Росії вигадали Путіну пожиттєву посаду



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Володимир Путін зможе стати сенатором

Зайняти посаду сенатора колишній президент РФ зможе після закінчення терміну своїх повноважень або після їх дострокового припинення

Колишні президенти Росії зможуть довічно входити до Ради Федерації, відповідну поправку депутати Держдуми РФ запропонували додати до проєкту про зміну конституції. Про це з посиланням на Держдуму повідомляє Григорій Берьозкін, якому належить російське видання РБК.

«Зайняти посаду сенатора колишній президент РФ зможе після закінчення терміну своїх повноважень або після їх дострокового припинення», - йдеться в повідомленні.

Співголова робочої групи щодо поправок до конституції РФ, депутат Павло Крашенінніков зазначив, що «колосальний досвід колишніх лідерів країни буде корисним в рамках діяльності верхньої палати парламенту».

Поправки в основний закон глава держави Володимир Путін анонсував 15 січня о ході послання Федеральним зборам. Зокрема, він запропонував посилити вимоги, що висуваються до кандидатів на пост президента. За його словами, вони повинні проживати в Росії не менше 25 років і ніколи не мати громадянства іншої країни.

Слід зазначити, що наразі в РФ немає колишніх президентів РФ. Борис Єльцин, який займав посаду президента РСФСР, а з 1991 по 1999 рік президента Російської Федерації, помер у 2007 році.

В живих є ще Михайло Горбачьов, якому в березні виповнюється 89 років. Він - останній генеральний секретар ЦК КПРС (1985–91) та єдиний президент СРСР (1990-91 рр).

Натомість усі колишні українські президенти – Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Віктор Янукович, Петро Порошенко – живі. Окрім Януковича, який перебуває в бігах у Росії, інші експрезиденти України продовжують займатися політикою та громадською діяльністю.