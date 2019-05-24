У Росії заблокували серіал «Слуга народу»



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Кадр із серіалу

Відео було заблоковано Youtube саме на прохання компанії Квартал 95

З середи, 22 травня у Росії стало неможливо подивитися на Youtube серіал Слуга народу, де головну роль зіграв президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляють російські ЗМІ.



Це зроблено на прохання правовласника.

Раніше весь серіал був доступний на Youtube в офіційному каналі студії Квартал 95. Кількість переглядів кожної серії досягала декількох мільйонів. Однак, з 22 травня Youtube по посиланнях на всі серії повідомляє, що відео недоступне, причому в одній країні.



На запит Інтерфаксу про причини блокування серіалу для Росії компанія Квартал 95 не відповіла.



У той же час Ведомости повідомили, що відео було заблоковано Youtube саме на прохання компанії. Представник Кварталу 95 нібито заявив, що блокування тимчасове, скоро серіал знову буде доступний для росіян.