У Росії зафіксували колону військової техніки біля кордону з Україною

Блогер зазначив, що штаб терористичних анклавів розташований саме в Новочеркаську

У мережі показали колону російської військової техніки, яка рухалася Новочеркаськом Ростовської області. Відповідне відео опублікував на своїй сторінці у Facebook блогер Daniel Rodriguez. «Росія, Новочеркаськ, 45 км до кордону України й окупованих РФ територій, колона військової техніки. Нагадую, штаб терористичних анклавів