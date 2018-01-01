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    У Росії зафіксували колону військової техніки біля кордону з Україною

    Блогер зазначив, що штаб терористичних анклавів розташований саме в Новочеркаську
    У мережі показали колону російської військової техніки, яка рухалася Новочеркаськом Ростовської області. Відповідне відео опублікував на своїй сторінці у Facebook блогер Daniel Rodriguez. «Росія, Новочеркаськ, 45 км до кордону України й окупованих РФ територій, колона військової техніки. Нагадую, штаб терористичних анклавів
    • Сьогодні, 10:17
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    Блогер зазначив, що штаб терористичних анклавів розташований саме в Новочеркаську

    У мережі показали колону російської військової техніки, яка рухалася Новочеркаськом Ростовської області.

    Відповідне відео опублікував на своїй сторінці у Facebook блогер Daniel Rodriguez.

    «Росія, Новочеркаськ, 45 км до кордону України й окупованих РФ територій, колона військової техніки. Нагадую, штаб терористичних анклавів розташований саме в цьому місті», - йдеться у його повідомленні.

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