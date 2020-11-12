У Росії заочно арештували бізнесмена Григоришина

Костянтин Григоришин заочно засуджений до чотирьох років колонії загального режиму

Міщанський райсуд Москви засудив українського та російського мільйонера Костянтина Григоришина до чотирьох років колонії загального режиму. Як повідомляє Коммерсантъ, бізнесмен засуджений за несплату податків на суму майже 1,4 млрд рублів (понад $18 млн).

За даними Слідчого комітету РФ, податки не заплатив в бюджет в 2008—2010 роках підконтрольний Григоришину російський актив — «ТОВ ПИК Создание». Підприємство займалося постачанням трансформаторів із Запоріжжя і пізніше було визнане банкрутом. Сам бізнесмен стверджував, що компанію не контролював.

Бізнесмен був визнаний винним в ухиленні від сплати податків, що підлягають сплаті організацією в особливо великому розмірі (ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу РФ), і засуджений до чотирьох років колонії загального режиму.

У Росії його оголосили в розшук, під час судового процесу він перебував за кордоном. Суд йшов в заочному режимі з перервами з січня 2020 року.

Арештоване майно бізнесмена, в тому числі дві квартири в Молочному провулку і на Великій Якиманці, котедж в селищі Горки-2 в Московській області і колекція картин відомих художників. Адвокати бізнесмена не стали коментувати рішення суду, проте відзначили, що у них є десять днів для подачі апеляційної скарги.

Григоришин є власником групи Енергетичний стандарт, сфера її інтересів знаходиться в електроенергетиці, машинобудуванні та металургії.