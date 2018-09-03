У Румунії мотоцикл в'їхав у автобус з українськими туристами, є жертви



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Пасажири туристичного автобусу не постраждали

В Румунії, у місті Сучава, автобус з українськими туристами потрапив у смертельну ДТП.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила журналістка з Івано-Франківська Любов Загоровська.

«Потрапили в аварію. О третій ночі в місті Сучава в наш автобус на величезній швидкості врізався мотоцикл. Удар був дуже сильний. Усі пасажири автобуса неушкоджені, зате водій мотоцикла і пасажир загинули на місці», - повідомила Загоровська.

За її словами, усі пасажири туристичного автобуса ночували у приміщенні школи. Рятувальні та правоохоронні органи працювали дуже оперативно. Наразі люди втомлені і чекають автобус зі Львова, який має забрати українців.

Відомо, що автобус їхав з Болгарії до України.