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    У Саудівській Аравії атакували аеропорт: є постраждалі

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    У Саудівській Аравії атакували аеропорт: є постраждалі

    Аеропорт атакували за допомогою безпілотника

    У результаті атаки безпілотника на аеропорт Абха в Саудівській Аравії були поранені вісім людей.

    Про це повідомляє агентство Reuters.

    Інфомацію підтвердив саудівський телеканал Аль-Арабія з посиланням на свого власного кореспондента. 

    Також ЗМІ додають, що раніше про напади на аеропорти за допомогою безпілотників заявляв єменський рух Хуті.

    Його прибічники повідомляли, що вони напали на аеропорти Абха і Джизан в південній частині Саудівської Аравії.

    ЗМІ аеропорт
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