Жінкам не дозволялось особисто працювати з державною документацією

У Саудівській Аравії жінкам дозволили відкривати власний бізнес без згоди чоловіка або «опікуна». Про це повідомляє Gulf News з посиланням на Міністерство торгівлі та інвестицій королівства. «Відтепер жінки можуть відкривати свій бізнес і користуватися електронним послугами, не надаючи доказів про згоду свого опікуна»,



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Жінкам не дозволялось особисто працювати з державною документацією

У Саудівській Аравії жінкам дозволили відкривати власний бізнес без згоди чоловіка або «опікуна».

Про це повідомляє Gulf News з посиланням на Міністерство торгівлі та інвестицій королівства.

«Відтепер жінки можуть відкривати свій бізнес і користуватися електронним послугами, не надаючи доказів про згоду свого опікуна», — заявили в міністерстві.

Згідно із законодавством у Саудівській Аравії, раніше, аби розпочати власну справу, жінки повинні були представити згоду свого «опікуна» — зазвичай чоловіка, батька або брата.

Жінкам не дозволялось особисто працювати з державною документацією.