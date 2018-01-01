  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Саудівській Аравії жінкам дозволили відкривати власний бізнес

    Жінкам не дозволялось особисто працювати з державною документацією
    У Саудівській Аравії жінкам дозволили відкривати власний бізнес без згоди чоловіка або «опікуна». Про це повідомляє Gulf News з посиланням на Міністерство торгівлі та інвестицій королівства. «Відтепер жінки можуть відкривати свій бізнес і користуватися електронним послугами, не надаючи доказів про згоду свого опікуна»,
    • Сьогодні, 00:40
    • Розсилка

    Жінкам не дозволялось особисто працювати з державною документацією

    У Саудівській Аравії жінкам дозволили відкривати власний бізнес без згоди чоловіка або «опікуна».

    Про це повідомляє Gulf News з посиланням на Міністерство торгівлі та інвестицій королівства.

    «Відтепер жінки можуть відкривати свій бізнес і користуватися електронним послугами, не надаючи доказів про згоду свого опікуна», — заявили в міністерстві.

    Згідно із законодавством у Саудівській Аравії, раніше, аби розпочати власну справу, жінки повинні були представити згоду свого «опікуна» — зазвичай чоловіка, батька або брата.

    Жінкам не дозволялось особисто працювати з державною документацією.

    бізнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ