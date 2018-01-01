У Саудівській Аравії жінкам дозволили відкривати власний бізнес
- Сьогодні, 00:40
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Жінкам не дозволялось особисто працювати з державною документацієюУ Саудівській Аравії жінкам дозволили відкривати власний бізнес без згоди чоловіка або «опікуна».
Про це повідомляє Gulf News з посиланням на Міністерство торгівлі та інвестицій королівства.
«Відтепер жінки можуть відкривати свій бізнес і користуватися електронним послугами, не надаючи доказів про згоду свого опікуна», — заявили в міністерстві.
Згідно із законодавством у Саудівській Аравії, раніше, аби розпочати власну справу, жінки повинні були представити згоду свого «опікуна» — зазвичай чоловіка, батька або брата.
Жінкам не дозволялось особисто працювати з державною документацією.