  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У середу в Україну повернеться спека

    • Розсилка

    Завтра в Києві без опадів, +23 ... + 25

    16 травня в Києві очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі +10 ... + 12 градусів, удень +23 ... + 25 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

    На заході України хмарно з проясненнями, дощ, вдень місцями сильний, гроза, вітер південно-західний, 7-12 м / с. Температура повітря вночі +7 ... + 12 градусів, удень +15 ... + 20 градусів.

    У Карпатах вночі дощ, вдень дуже сильний дощ, температура вночі +5 ... + 10 градусів, удень +12 ... + 17 градусів.

    На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі +8 ... + 14 градусів, удень +20 ... + 27 градусів.

    У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі +9 ... + 14 градусів, удень +20 ... + 28 градусів.

    На сході України мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі +9 ... + 15 градусів, удень +22 ... + 28 градусів.

    На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі +9 ... + 15 градусів, удень +22 ... + 28 градусів.

    У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі +9 ... + 14 градусів, удень +21 ... + 28 градусів.

    Джерело: Українські новини

    прогноз погоди спека
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ