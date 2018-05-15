У середу в Україну повернеться спека
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Завтра в Києві без опадів, +23 ... + 25
16 травня в Києві очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі +10 ... + 12 градусів, удень +23 ... + 25 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.
На заході України хмарно з проясненнями, дощ, вдень місцями сильний, гроза, вітер південно-західний, 7-12 м / с. Температура повітря вночі +7 ... + 12 градусів, удень +15 ... + 20 градусів.
У Карпатах вночі дощ, вдень дуже сильний дощ, температура вночі +5 ... + 10 градусів, удень +12 ... + 17 градусів.
На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі +8 ... + 14 градусів, удень +20 ... + 27 градусів.
У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі +9 ... + 14 градусів, удень +20 ... + 28 градусів.
На сході України мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі +9 ... + 15 градусів, удень +22 ... + 28 градусів.
На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі +9 ... + 15 градусів, удень +22 ... + 28 градусів.
У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі +9 ... + 14 градусів, удень +21 ... + 28 градусів.
Джерело: Українські новини