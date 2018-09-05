У Середземне море увійшов атомний підводний човен ВМС США



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Американський підводний човен USS Newport News

Субмарина USS Newport News в останній раз була помічена в протоці в 2016 році — тоді Пентагон визнав цей візит незапланованим

Атомний підводний човен ВМС США USS Newport News, оснащений крилатими ракетами «Томагавк», увійшов у Середземне море. Про це повідомив вашингтонський інтернет-портал Strategic Sentinel, який займається аналізом питань зовнішньої політики і національної безпеки.

«Було помічено, як багатоцільовий підводний човен USS Newport News вчора увійшов у Середземне море», — зазначив інтернет-портал.

У свою чергу на сторінці моніторингової служби Navy Vessels, яка стежить за переміщеннями американських військових кораблів і підводних човнів у вівторок було зазначено, що Newport News 3 вересня покинув Гібралтар і попрямувала на схід у бік Середземного моря.

Американська влада не повідомляла про будь-які операції з участю Newport News у цьому регіоні.

Як зазначає газета Gibraltar Chronicle, в березні субмарина ВМС США Virginia USS John Warner зупинилася в Гібралтарі на шляху до східному Середземномор’ї, а пізніше була залучена в конфлікт в Сирії. Субмарина випустила по об’єктах, імовірно, пов’язаних із хімічною зброєю, шість ракет «Томагавк».

Субмарина USS Newport News в останній раз була помічена в протоці в 2016 році — тоді Пентагон визнав цей візит незапланованим. За даними оборонного відомства, кораблі були необхідні роботи по технічному обслуговуванню.