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    У Швеції знайшли викрадені королівські дорогоцінності

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    <p>Двоє злодіїв викрали регалії із Стренгнеського собору на очах у вірян</p> - У Швеції знайшли викрадені королівські дорогоцінності

    Двоє злодіїв викрали регалії із Стренгнеського собору на очах у вірян

    Вартість регалій оцінюється в 65 млн шведських крон (близько $7,2 млн)

    Шведські поліцейські у вівторок в одному із сміттєвих баків виявили вкрадені в липні минулого року похоронні королівські регалії - дві корони і державу.

    «Все загублені скарби знайдені», - йдеться в заяві поліції.

    Вартість регалій, що належали в 17 столітті шведському королю Карлу і королеві Христині, оцінюється в 65 млн шведських крон (близько $7,2 млн).

    Двоє злодіїв викрали регалії із Стренгнеського собору 31 липня на очах у вірян. Підозрювані втекли на човні.

    У вересні 2018 року був затриманий один з підозрюваних в пограбуванні, проте даних про місцезнаходження коштовностей до сьогодні у поліції не було.

    Нагадаємо, у січні із Третьяковської галереї у Москві зникло одне із полотен Архіпа Куїнджі - картина «Ай-Петрі. Крим».

    Співробітники МВС Росії спільно з ФСБ Росії затримали підозрюваного у викраденні картини.

    Джерело: Интерфакс

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