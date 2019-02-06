У Швеції знайшли викрадені королівські дорогоцінності



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Двоє злодіїв викрали регалії із Стренгнеського собору на очах у вірян

Вартість регалій оцінюється в 65 млн шведських крон (близько $7,2 млн)

Шведські поліцейські у вівторок в одному із сміттєвих баків виявили вкрадені в липні минулого року похоронні королівські регалії - дві корони і державу.

«Все загублені скарби знайдені», - йдеться в заяві поліції.

Вартість регалій, що належали в 17 столітті шведському королю Карлу і королеві Христині, оцінюється в 65 млн шведських крон (близько $7,2 млн).

Двоє злодіїв викрали регалії із Стренгнеського собору 31 липня на очах у вірян. Підозрювані втекли на човні.

У вересні 2018 року був затриманий один з підозрюваних в пограбуванні, проте даних про місцезнаходження коштовностей до сьогодні у поліції не було.

Нагадаємо, у січні із Третьяковської галереї у Москві зникло одне із полотен Архіпа Куїнджі - картина «Ай-Петрі. Крим».

Співробітники МВС Росії спільно з ФСБ Росії затримали підозрюваного у викраденні картини.

Джерело: Интерфакс