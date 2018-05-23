У США наполягають, щоб Росія звільнила Сенцова без жодних умов

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Олег Сенцов

Сигнали про ситуацію з українськими політв'язнями у Росії «дійшли до правильних адресатів» - заявив дипломат

Державний департамент США твердо стоїть на тому, що незаконно ув'язнений у Росії український режисер Олег Сенцов має бути звільнений без жодних умов, як і решта політв'язнів Кремля.

Про це заявив посол України в США Валерій Чалий після показу стрічки «Бранці Кремля» у Вашингтоні, повідомляє «Укрінформ»

«На зустрічах у Сполучених Штатах ми завжди говоримо про наших полонених, заручників, і зараз ім'я Олега Сенцова у всіх на вустах. Я вдячний Державному департаменту США, американській стороні за те, що вони обіймають дуже тверду позицію щодо абсолютно безумовного звільнення Олега Сенцова як політичного полоненного», - зауважив український дипломат.

У цьому зв'язку він підкреслив, що сигнали про ситуацію з українськими політв'язнями у Росії «дійшли до правильних адресатів» – до людей в офіційних колах Вашингтона, які займаються політикою, правами людини і юридичними питаннями.

Чалий підкреслив, що рішення Сенцова оголосити голодування з вимогою звільнення всіх політичних в'язнів є героїчним вчинком, але й сигналом про велику загрозу життю режисера. Посол нагадав про голодування в 1986 році Анатолія Марченка з вимогою звільнити всіх політв'язнів СРСР, яке завершилось трагічно. Тоді протест тривав 117 днів, а через 12 днів після його завершення Марченку стало зле, і 8 грудня 1986 року він помер у Чистопольській лікарні.

Загибель Анатолія Марченка мала широкий резонанс у дисидентському середовищі СРСР і на Заході, що, очевидно, спонукало Михайла Горбачова розпочати процес звільнення політичних бранців. Тоді на свободу вийшли Андрій Сахаров, Мустафа Джемілєв та інші активісти, які виступали проти свавілля радянського режиму, нагадав дипломат.

Крім того, посол України в США зауважив, що зусилля з визволення українських політв'язнів є частиною загальних зусиль, спрямованих на припинення російської агресії проти України. У цьому контексті він підкреслив, що питання деокупації Криму, а також окремих районів на сході України «дуже чітко підтримується офіційним Вашингтоном».

Як повідомлялося, український режисер Олег Сенцов був затриманий у березні 2014 року російськими спецслужбами в анексованому Росією Криму разом з активістом Олександром Кольченком. Їх обвинуватили в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва вину не визнали.

Сенцов оголосив безстрокове голодування 14 травня 2018 року, заявивши, що припинить його лише у разі звільнення всіх українських політв'язнів, які утримуються в РФ.