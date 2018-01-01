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    У США помер один з творців фільму «Втеча із Шоушенка»

    Теренс Марш помер 9 січня
    У США помер дворазовий володар «Оскара» Теренс Марш. Йому було 86 років. Про це пише Variety. Як повідомляється, Теренс Марш помер 9 січня. Однак про це публічно було оголошено тільки сьогодні. Довгі роки митець боровся із раком. Марш отримав премію «Оскар» за фільми «Доктор Живаго» (1965) і
    • Сьогодні, 10:18
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    Теренс Марш
    Теренс Марш

    Теренс Марш помер 9 січня

    У США помер дворазовий володар «Оскара» Теренс Марш. Йому було 86 років. Про це пише Variety.

    Як повідомляється, Теренс Марш помер 9 січня. Однак про це публічно було оголошено тільки сьогодні. Довгі роки митець боровся із раком.

    Марш отримав премію «Оскар» за фільми «Доктор Живаго» (1965) і «Олівер!» (1968). Останньою його роботою стала картина «Час пік». Арт-директор фільмів «Втеча із Шоушенка» та «Зелена миля».

    Мав дві номінації на «Оскар» та три номінації на премію BAFTA.

    США втеча
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