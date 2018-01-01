У США помер один з творців фільму «Втеча із Шоушенка»

Теренс Марш помер 9 січня

У США помер дворазовий володар «Оскара» Теренс Марш. Йому було 86 років. Про це пише Variety. Як повідомляється, Теренс Марш помер 9 січня. Однак про це публічно було оголошено тільки сьогодні. Довгі роки митець боровся із раком. Марш отримав премію «Оскар» за фільми «Доктор Живаго» (1965) і



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Теренс Марш

Теренс Марш помер 9 січня

У США помер дворазовий володар «Оскара» Теренс Марш. Йому було 86 років. Про це пише Variety.

Як повідомляється, Теренс Марш помер 9 січня. Однак про це публічно було оголошено тільки сьогодні. Довгі роки митець боровся із раком.

Марш отримав премію «Оскар» за фільми «Доктор Живаго» (1965) і «Олівер!» (1968). Останньою його роботою стала картина «Час пік». Арт-директор фільмів «Втеча із Шоушенка» та «Зелена миля».

Мав дві номінації на «Оскар» та три номінації на премію BAFTA.