У США сталася стрілянина: п'ятеро людей загинули



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Ще шестеро правоохоронців отримали поранення

Принаймні, п'ятеро людей загинули, в тому числі нападник, ще шестеро правоохоронців отримали поранення внаслідок збройного нападу в п'ятницю на підприємство у невеликому містечку в штаті Іллінойс.

Про це повідомила в той же день під час спеціальної прес-конференції начальник поліції міста Аврора Крістен Зіман, передає телеканал CNN.

«Внаслідок стрілянини в місті Аврора, штат Іллінойс, була підтверджена смерть п'ятьох людей», - заявила Зіман.

При цьому зазначається, що нападник також загинув.

Крім того, за її словами, під час інциденту були поранені п'ять офіцерів поліції, які прибули на місце стрілянини на виклик. Всі вони відправлені до місцевого шпиталю. Ще один правоохоронець отримав травму.

Тим часом, поліція назвала ім'я нападника. Ним виявився 45-річний Гарі Мартін, який працював на підприємстві, де сталася стрілянина. Слідчі поки не встановили мотиви його поведінки.