У США суд визнав, що Манафорт навмисно брехав слідству



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Манафорт збрехав про контакти з російськими представниками

Федеральний суд в США дійшов висновку, що екс-глава президентської кампанії Пол Манафорт після укладення угоди про співпрацю зі слідством кілька разів порушував її, навмисно збрехавши офісу спецпрокурора США по суттєвих питаннях.

Про це повідомив у середу американський центральний телеканал CNN за результатами судового засідання в Вашингтоні.

«Пол Манафорт навмисно брехав офісу спеціального прокурора Роберта Мюллера, порушивши угоду про визнання провини», - заявила федеральний суддя в середу.

Відповідно до висновків суду, колишній помічник президента Трампа «зробив кілька брехливих заяв ФБР, офісу сецпрокурора та великому журі присяжних по суттєвих питаннях розслідування».

При цьому, як уточнюється, йдеться також про контакти Манафорта з російськими представниками.