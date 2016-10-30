У США щасливчик виграв в лотерею півмільярда доларів
- Сьогодні, 19:18
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Виграшний квиток у лотерею було придбано у Нью-Гемпширі
Одна з найпопулярніших лотерей Powerball заявила, що у Нью-Гемпширі придбано виграшний квиток з виграшем у 559 мільйонів доларів.
Як повідомляє CNN, щасливчик перервав серію з 20 ігор без виграшу джекпоту. Щоправда, поки не повідомляється, де саме у Нью-Гемпширі було придбано квиток, та невідомо ім'я переможця.
Тепер сума джекпоту зменшиться до 40 мільйонів. Лише напередодні у іншій лотереї Mega Millions гравець з Флориди виграв 450 мільйонів доларів.
Найбільший джекпот лотереї Powerball складав 1,6 мільярда доларів і був поділений між трьома гравцями у січні 2016 року.
Джерело: ТСН