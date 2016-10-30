  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У США щасливчик виграв в лотерею півмільярда доларів

    Виграшний квиток у лотерею було придбано у Нью-Гемпширі
    Одна з найпопулярніших лотерей Powerball заявила, що у Нью-Гемпширі придбано виграшний квиток з виграшем у 559 мільйонів доларів. Як повідомляє CNN, щасливчик перервав серію з 20 ігор без виграшу джекпоту. Щоправда, поки не повідомляється, де саме у Нью-Гемпширі було придбано квиток, та невідомо ім'я переможця. Тепер сума джекпоту зменшиться до
    • Сьогодні, 19:18
    • Розсилка

    Виграшний квиток у лотерею було придбано у Нью-Гемпширі

    Одна з найпопулярніших лотерей Powerball заявила, що у Нью-Гемпширі придбано виграшний квиток з виграшем у 559 мільйонів доларів.

    Як повідомляє CNN, щасливчик перервав серію з 20 ігор без виграшу джекпоту. Щоправда, поки не повідомляється, де саме у Нью-Гемпширі було придбано квиток, та невідомо ім'я переможця.

    Тепер сума джекпоту зменшиться до 40 мільйонів. Лише напередодні у іншій лотереї Mega Millions гравець з Флориди виграв 450 мільйонів доларів.

    Найбільший джекпот лотереї Powerball складав 1,6 мільярда доларів і був поділений між трьома гравцями у січні 2016 року.

    Джерело: ТСН

    Читайте також
    США гроші
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ