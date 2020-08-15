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    У столиці Білорусі попрощалися із загиблим протестувальником

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    Рідні прощаються із загиблим у ритуальній залі, куди вони попросили не приходити демонстрантів, щоб мати змогу попрощатися особисто. - У столиці Білорусі попрощалися із загиблим протестувальником
    Рідні прощаються із загиблим у ритуальній залі, куди вони попросили не приходити демонстрантів, щоб мати змогу попрощатися особисто.

    О 12 годині відбулася хвилина мовчання

    У Мінську кілька сотень людей прийшли до місця загибелі протестувальника Александра Тарайковського на громадське прощання з ним. Про це повідомляє білоруське бюро «Радіо Свобода».

    Люди почали приходити на перехрестя проспекту Пушкіна та вулиці Притицького в Мінську з самого ранку. Вони приносять білі та червоні квіти і прапори.

    Деякі стають на коліна після покладання квітів до символічного місця загибелі Тарайковського.

    О 12 годині відбулася хвилина мовчання. Опісля люди почали вигукувати «Живе Білорусь», «Йди геть» і «Трибунал». Повз проїжджають автомобілі та безупинно сигналять.

    У той же час рідні прощаються із загиблим у ритуальній залі, куди вони попросили не приходити демонстрантів, щоб мати змогу попрощатися особисто.

    34-річного Александра Тарайковського, протестувальника, який загинув під час розгону демонстрації біля станції метро Пушкінська 10 серпня, буде поховано у Мінську 15 серпня.

    Білорусь протест похорон
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