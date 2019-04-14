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    У Судані ще один високопосадовець подав у відставку

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    <span>Салах Абдалла Мохамед Салех</span> - У Судані ще один високопосадовець подав у відставку
    Салах Абдалла Мохамед Салех

    Очільника Служби безпеки Судану звинувачують у вбивствах демонстрантів

    Глава Служби безпеки та розвідки Судану Салах Абдалла Мохамед Салех подав у відставку після військового перевороту, який стався в країні цього тижня.

    Про це повідомляє Reuters.

    Як повідомляється, Салех був тісно пов'язаний з колишнім президентом країни Омаром аль-Баширом. Також Салеха звинувачують у вбивствах демонстрантів під час протестів, які декілька тижнів тривали в Судані.

    Зазначається, що Салех став наступним хто подав у відставку після лідера перевороту - глави військової ради Судану Авада ібн Ауфа. Новий голова військової ради генерал-лейтенант Абдель Фаттах аль-Бурхан Абдельрахман прийняв відставку Салеха у суботу, 13 квітня.

    Нагадаємо, що  11 квітня в Судані стався військовий переворот, в результаті якого був відсторонений президента Омар аль-Башир і його оточення. Також в ході військового перевороту були заарештовані екс-міністр оборони країни, чинний губернатор провінції Хартум Абдель Рахім Мохаммед Хуссейн.

    Пізніше, глава військової ради Судану Авад ібн Ауф, який був лідером військового перевороту в країні, оголосив про свій відхід у відставку.

    переворот
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