У Сумській області зникла жінка з 7-річним сином



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Поліція шукає безвісно зниклих Баранову Наталію Олександрівну, 25-ти років, та її 7-річного сина Максима

Жінка разом з дитиною три дні тому пішли з дому

Поліція Сумщини розшукує зниклих безвісти молоду жінку та її маленького сина, які три дні тому пішли з дому. Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції в області.

«Працівники Ямпільського відділення поліції встановлюється місце знаходження безвісно зниклих Баранової (Кольви) Наталії Олександрівни, 25-ти років, жительки смт Свеса Ямпільського району, та її 7-річного сина Максима. Жінка разом з дитиною три дні тому пішли з дому і дотепер їх місцеперебування залишається невідомим», - повідомили у поліції.

На вигляд жінці 25-30 років, зростом 160-165 см, середньої статури, волосся коротке темно-коричневе, очі блакитні, ніс прямий, губи вузькі, обличчя овальної форми. Була одягнена в зимову коротку куртку темно-сірого кольору, світло-сині джинси та в’язану чорну шапку.

Її сину Максиму на вигляд 6-8 років, зріст 125-130 см, худорлявої статури. Дитина має коротку стрижку, волосся темного кольору, очі блакитні зі зеленим відтінком, ніс прямий, губи вузькі, обличчя овальної форми. Був одягнений у зимову коротку куртку чорного кольору, чорні зимові штани та сіру шапку.