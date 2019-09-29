У Тернополі касирка вкрала 190 тисяч гривень у студентів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Студенти оплачували за навчання в касі, касирка видавала чек, а після цього відміняла попередню операцію

Касир в одній із фінансових установ Тернополя привласнила 190 тис. грн, якими студенти платили за навчання.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Тернопільської області.

Згідно з повідомленням, підозрювана працювала у фінансовій установі, яка знаходилася при одному з вищих навчальних закладах обласного центру. Студенти оплачували за навчання в касі, вона видавала чек, а після цього відміняла попередню операцію. Частину грошей забирала собі, а іншу кидала на зазначений раніше рахунок.

За десять місяців таких махінацій 25-річна касирка поклала до власної кишені 190 тис. гривень. Про махінації стало відомо після того, як студентів почали викликати до деканату і казати про борг за навчання. Коли потерпілі пред'явили чеки, адміністрація закладу звернулася за допомогою до керівників банку та поліції. Правоохоронці встановили особу підозрюваної.

Наразі вирішується питання про оголошення жінці підозри відповідно до ч.3 ст. 191 (привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинене повторно) та ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу.