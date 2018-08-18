У Тернополі на заправці вибухнув автомобіль



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Через вибух газового балона автомобіль таксі розірвало навпіл

У Тернополі на газовій АЗС під час заправки автомобіля ГАЗ-24 «Волга» служби «Економ-таксі» вирвало вентиль з балона, в результаті чого стався вибух.

Інцидент стався у четвер, 16 червня, на АГНКС «Фактор нафтогаз», що на вул. Галицькій, 38. Внаслідок вибуху водій не постраждав, а от саме таксі ремонту не підлягає, повідомляє у п’ятницю місцеве інтернет-видання «20 хвилин».

В управлінні патрульної поліції в Тернопільській області кажуть, що про ситуацію чули, але виклику у них не було. Не виїжджали на місце й інші спецслужби.

У службі таксі «Економ» підтвердили, що авто їхнє. Про інцидент на автозаправці в диспетчерській службі інформації немає. При цьому вони повідомили, що з водієм все в порядку.

АГНКС «Фактор нафтогаз», де напередодні трапився вибух, працює. В’їзд до колонки з газом метаном загороджений, а на самій колонці є пошкодження. За словами працівників заправки, вибух трапився через те, що вирвало вентиль з балона. А водій, згідно з правилами, в момент заправки був за межами авто, тому і не постраждав.