У Тернополі перекрили канал з продажу українок за кордон

Зловмисники вже встигли відправити за кордон близько п'яти дівчат

У Тернополі поліція затримала злочинну групу, яка продавала людей у сексуальне рабство. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції. «Оголошення про пошук кандидатів роботодавці розмістили на сайтах в соцмережах. Єдина вимога - претендентки повинні бути приємної зовнішності та віком до двадцяти п'яти років», - йдеться у



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Зловмисники вже встигли відправити за кордон близько п'яти дівчат

У Тернополі поліція затримала злочинну групу, яка продавала людей у сексуальне рабство.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

«Оголошення про пошук кандидатів роботодавці розмістили на сайтах в соцмережах. Єдина вимога - претендентки повинні бути приємної зовнішності та віком до двадцяти п'яти років», - йдеться у повідомленні.

Зловмисниками виявилися двоє знайомих, обоє - студенти одного з місцевих вишів. За роботу за кордоном вони пропонували від трьох до шести тисяч доларів в місяць. Через мережу Інтернет злочинці шукали бажаючих працювати у Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах, а саме в місті Дубаї.

«Куди саме мали їхати дівчата, визначали самі «покупці» живого товару. Їм в Дубаї та Туреччину тернополяни відправляли фотографії і замовники повідомляли, яка працівниця і кому потрібна. За дівчину, яка підходила для виїзду у Туреччину, роботодавець отримував від 500 доларів до тисячі, а за Дубаї - від тисячі до двох тисяч умовних одиниць», - повідомляють правоохоронці.

На пропозицію спочатку погодилися дві дівчини з Тернополя та Львова, але згодом злякалися і вирішили звернутися за допомогою до правоохоронців.

За попередньою інформацією, злочинна група вже встигла відправити за кордон близько п'яти дівчат.