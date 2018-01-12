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    У Туреччині арештували ще одного підозрюваного в убивстві посла РФ

    Затриманий - колишній співробітник Управління інформаційно-комунікаційних технологій
    Сили безпеки Туреччини заарештували ще одного підозрюваного в ході розслідування вбивства посла Росії в Туреччині Андрія Карлова. Про це повідомляє Daily Sabah. Затриманий - колишній співробітник Управління інформаційно-комунікаційних технологій. Йому пред'явлено звинувачення в «співучасті в організації умисного вбивства».
    • Сьогодні, 20:20
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    <span>Карлова застрелили у грудні 2016 року</span>
    Карлова застрелили у грудні 2016 року

    Затриманий - колишній співробітник Управління інформаційно-комунікаційних технологій

    Сили безпеки Туреччини заарештували ще одного підозрюваного в ході розслідування вбивства посла Росії в Туреччині Андрія Карлова.

    Про це повідомляє Daily Sabah.

    Затриманий - колишній співробітник Управління інформаційно-комунікаційних технологій. Йому пред'явлено звинувачення в «співучасті в організації умисного вбивства».

    Напередодні турецька поліція заарештувала чоловіка, який, за її твердженням, зіграв ключову роль в організації вбивства Карлова. Підозрюваний, вже ув'язнений раніше за членство в організації ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена FETÖ, був повторно заарештований за участь в убивстві посла Росії.

    Нагадаємо, напад на посла Росії в Анкарі Андрія Карлова відбувся 19 грудня 2016 року під час виступу на відкритті виставки, організованої спільними зусиллями посольства Росії в Анкарі та муніципалітету столичного району Чанкая.

    Нападник – Мевлют Мерт Алтинташ - був убитий в ході операції поліції. Російський посол помер від отриманих поранень. 

    Прокурори стверджують, що Алтинташ особисто знав клірика Фетхуллаха Гюлена, якого Анкара звинувачує у організації спроби військового перевороту у липні 2016 року.

    П’ятеро осіб, включно з трьома офіцерами поліції, було заарештовано в ході розслідування вбивства Карлова. 

     

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