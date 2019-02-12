У Туреччині за день затримали більше 700 людей у справі держперевороту 2016 року
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Прокуратура турецької столиці, яка веде розслідування перевороту, заявила, що 130 осіб зі списку підозрюваних були співробітниками поліції, які все ще знаходяться на службі
У Туреччині у вівторок, 12 лютого, під час загальнонаціональних рейдів затримали 729 осіб за звинуваченням у зв'язках з групою FETO, яку підозрюється в організації спроби державного перевороту в 2016 році.
Про це повідомляє AFP.
Прокуратура Анкари заявила, що місцевій владі в 75 провінціях відправили імена 1112 осіб, які перебувають під слідством за підозрою в зв'язках з американським мусульманським проповідником Фетхуллахом Гюленом і його рухом FETO.
Прокуратура турецької столиці, яка веде розслідування перевороту, заявила, що 130 осіб зі списку підозрюваних були співробітниками поліції, які все ще знаходяться на службі.
В останні тижні по всій Туреччині регулярно проходили рейди проти ймовірних членів руху, незважаючи на критику з боку правозахисників і західних союзників Анкари.
З 2016 року десятки тисяч людей були заарештовані за підозрою в зв'язках з Гюленом, а більше 100 тисяч осіб, включаючи вчителів, співробітників поліції і суддів, були звільнені або відсторонені від роботи в державному секторі.
Міністр юстиції Туреччини Абдулхаміт Гюль в січні заявив, що 31 088 осіб були засуджені або ув'язнені за підозрою в зв'язках з Гюленом.
Анкара звинувачує організацію Гюлена і його особисто в організації невдалої спроби перевороту в липні 2016 року, коли загинула 251 людина і більше 2 тисяч дістали поранення.
Джерело: Європейська правда