У Туреччині засуджені 15 співробітників опозиційної газети

Згідно з рішенням суддів, засуджені можуть залишатися на свободі, поки не будуть розглянуті касаційні скарги

Незважаючи на різку міжнародну критику, провідні співробітники турецької опозиційної газети Cumhuriyet засуджені до тривалих термінів ув'язнення. Про це пише DW.com. Увечері в середу, 25 квітня, суд в місті Бешикташ під Стамбулом засудив, зокрема, за звинуваченням у підтримці терористичних організацій видавця газети Акина Аталая, головного



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Ахмет Шик відповідає на питання журналістів після винесення вироку 25 квітня

Згідно з рішенням суддів, засуджені можуть залишатися на свободі, поки не будуть розглянуті касаційні скарги

Незважаючи на різку міжнародну критику, провідні співробітники турецької опозиційної газети Cumhuriyet засуджені до тривалих термінів ув'язнення.

Про це пише DW.com.

Увечері в середу, 25 квітня, суд в місті Бешикташ під Стамбулом засудив, зокрема, за звинуваченням у підтримці терористичних організацій видавця газети Акина Аталая, головного редактора Мурата Сабунджу, і відомого журналіста, що займається розслідуваннями, Ахмета Шика.

Аталай засуджений до 8 років, 1 місяця і 15 днів позбавлення волі, Сабунджу і Шик - до 7 з половиною років.

Проте, згідно з рішенням суддів, засуджені можуть залишатися на свободі, поки не будуть розглянуті касаційні скарги. Акин Аталай, єдиний з них, який перебував досі під вартою, також випущений під підписку про невиїзд.

Ще 12 з в цілому 18 підсудних засуджені на менші терміни, троє виправдані. Справу стосовно двох осіб, яким обвинувачення було пред'явлено заочно, зокрема, колишнього головного редактора газети Джана Дюндара, який живе в еміграції в Німеччині, виділено в окреме провадження і його розгляд триває.

На думку головного редактора Cumhuriyet Мурата Сабунджу, нинішній процес був збуджений, щоб занести над журналістикою дамоклів меч і залякати журналістів.

Однак, як він заявив в інтерв'ю DW, винесені вироки «не змусять нас відмовитися від мужнього виконання наших обов'язків».

«Нікого, жодного журналіста в Туреччині не залякає цей дамоклів меч», - упевнений Сабунджу.

Депутат турецького парламенту від опозиційної Народно-республіканської партії Сезгін Танрикулу заявив, що, правосуддя на процесі не було.

«Засуджені журналістика і право людей на отримання новин», - вказав він.

У лютому кілька турецьких журналістів отримали довічні терміни за звинуваченням у зв'язках з проповідником Фетхуллахом Ґюленом, який живе в США. Серед них - головний редактор закритої газети Taraf Ахмет Алтан, його брат, письменник Мехмет Алтан, а також відома журналістка Назлі Ілічак.

Турецька влада звинувачує Ґюлена в організації спроби військового перевороту в липні 2016 року, сам він заперечує причетність до заколоту.