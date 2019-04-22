У Туреччині затримали 9 осіб за напад на лідера опозиції



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Керівник Республіканської народної партії (CHP) Кемал Кілічдароглу був атакований розлюченим натовпом під час відвідування кладовища у неділю

Правляча партія AKP президента Реджепа Тайіпа Ердогана і націоналістичні політики критикували Кілічароглу за його зв'язки з прокурдською партією HDP

У Туреччині заявили про затримання 9 осіб у зв’язку з нападом на лідера головної опозиційної партії на військовому похороні в Анкарі.

Про це заявив глава МВС Туреччини Сулейман Сойлу, повідомляє AP.

Керівник Республіканської народної партії (CHP) Кемал Кілічдароглу був атакований розлюченим натовпом під час відвідування кладовища у неділю. Кілічдароглу був присутній на похоронах, щоб висловити повагу турецькому солдату, який загинув у сутичках з бійцями Робочої партії Курдистану біля кордону з Іраком.

Правляча партія AKP президента Реджепа Тайіпа Ердогана і націоналістичні політики критикували Кілічароглу за його зв'язки з прокурдською партією HDP.

Сулейман Сойлу повідомив, що у зв’язку з нападом допитують дев’ять осіб. При цьому він певною мірою виправдав напад, нагадавши про підтримку опозиції прокурдськими силами.

«Кожен має взяти сторону, яка виступає проти бойовиків», - сказав Сойлу.

Джерело: Європейська правда