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    У Туреччині затримали 9 осіб за напад на лідера опозиції

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    <p>Керівник Республіканської народної партії (CHP) Кемал Кілічдароглу був атакований розлюченим натовпом під час відвідування кладовища у неділю</p> - У Туреччині затримали 9 осіб за напад на лідера опозиції

    Керівник Республіканської народної партії (CHP) Кемал Кілічдароглу був атакований розлюченим натовпом під час відвідування кладовища у неділю

    Правляча партія AKP президента Реджепа Тайіпа Ердогана і націоналістичні політики критикували Кілічароглу за його зв'язки з прокурдською партією HDP

    У Туреччині заявили про затримання 9 осіб у зв’язку з нападом на лідера головної опозиційної партії на військовому похороні в Анкарі.

    Про це заявив глава МВС Туреччини Сулейман Сойлу, повідомляє AP.

    Керівник Республіканської народної партії (CHP) Кемал Кілічдароглу був атакований розлюченим натовпом під час відвідування кладовища у неділю. Кілічдароглу був присутній на похоронах, щоб висловити повагу турецькому солдату, який загинув у сутичках з бійцями Робочої партії Курдистану біля кордону з Іраком.

    Правляча партія AKP президента Реджепа Тайіпа Ердогана і націоналістичні політики критикували Кілічароглу за його зв'язки з прокурдською партією HDP.

    Сулейман Сойлу повідомив, що у зв’язку з нападом допитують дев’ять осіб. При цьому він певною мірою виправдав напад, нагадавши про підтримку опозиції прокурдськими силами.

    «Кожен має взяти сторону, яка виступає проти бойовиків», - сказав Сойлу.

    Джерело: Європейська правда

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