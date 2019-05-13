У Туреччині знайшли нове місто під землею



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Вхід знайшли за два кілометри на північ від вже відомого підземного міста у провінції Невшехір

Знахідку вивчають експерти місцевого музею, маючи намір перетворити на музей

У турецькій Кападокії, яка славиться своїми незвичними ландшафтами, скельними та підземними містами, знайшли ще одне підземне місто.

Про це повідомляє телеканал NTV.

«Місцевий житель знайшов випадково вхід до підземного міста під час робіт на своєму полі», - повідомила місцева влада.

Вхід знайшли за два кілометри на північ від вже відомого підземного міста у провінції Невшехір.

Наразі знахідку вивчають експерти місцевого музею, маючи намір перетворити на музей.

Як відомо, минулого року Туреччина встановила новий рекорд з відвідуваності туристами: країну відвідало майже 39,5 млн іноземних гостей, а доходи від туризму зросли на 12,3% – до 29,513 млрд доларів США.