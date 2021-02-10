У Великій Британії виявили ще дві мутації Covid-19
Служба охорони здоров’я Англії зафіксувала 76 випадків зараження новими варіантами коронавірусу
Британські фахівці ідентифікували на території країни ще дві нові мутації коронавірусу Covid-19ю
Про це повідомляє Reuters.
Один з нових штамів коронавірусу вперше був виявлений в місті Бристоль. Вчені визначили його як «тривожний».
Другий – виявили в Ліверпулі. Зараз його вивчають експерти Консультативної групи.
Служба охорони здоров’я Англії зафіксувала 76 випадків зараження новими варіантами коронавірусу.
Фахівці пояснюють, що в обох випадках мутація торкнулася шиповидного білка і подібна до тих, що були зафіксовані раніше в штамах з ПАР і Бразилії.
У відомстві впевнені, що наявні вакцини подіють на них.
В кінці грудня 2020 року у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу. Вчені лондонського Імперського коледжу дійшли висновку, що нова мутація коронавірусу набагато заразніша за попередню.
Пізніше виявили нові штами коронавірусу в ПАР, Бразилії та Німеччини. Вчені припускають, що нові мутації коронавірусу більш заразні, ніж інші варіанти.