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    У Великій Британії виявили ще дві мутації Covid-19

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    У Великій Британії виявили ще дві мутації Covid-19

    Служба охорони здоров’я Англії зафіксувала 76 випадків зараження новими варіантами коронавірусу

    Британські фахівці ідентифікували на території країни ще дві нові мутації коронавірусу Covid-19ю

    Про це повідомляє Reuters.

    Один з нових штамів коронавірусу вперше був виявлений в місті Бристоль. Вчені визначили його як «тривожний».

    Другий – виявили в Ліверпулі. Зараз його вивчають експерти Консультативної групи.

    Служба охорони здоров’я Англії зафіксувала 76 випадків зараження новими варіантами коронавірусу.

    Фахівці пояснюють, що в обох випадках мутація торкнулася шиповидного білка і подібна до тих, що були зафіксовані раніше в штамах з ПАР і Бразилії.

    У відомстві впевнені, що наявні вакцини подіють на них.

    В кінці грудня 2020 року у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу. Вчені лондонського Імперського коледжу дійшли висновку, що нова мутація коронавірусу набагато заразніша за попередню.

    Пізніше виявили нові штами коронавірусу в ПАР, Бразилії та Німеччини. Вчені припускають, що нові мутації коронавірусу більш заразні, ніж інші варіанти.

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