У Великобританії пішла у відставку міністр внутрішніх справ
- Сьогодні, 04:56
-
Розсилка
Прем'єр-міністр Тереза Мей прийняла відставку Радд
Міністр внутрішніх справ Великобританії Ембер Радд в неділю, 29 квітня, пішла у відставку.
Про це повідомляє «Німецька хвиля».
Ввечері того ж дня прем'єр-міністр Тереза Мей прийняла відставку міністра.
Радд перебувала під тиском у зв'язку з імміграційним скандалом. Він отримав назву по кораблю «Віндраш», на якому після Другої світової війни прибули до Великобританії низка громадян Ямайки. Це поклало початок активної міграції вихідців і з інших країн Карибського басейну.
У зв'язку з посиленням британського міграційного закону в фокус уваги потрапили і самі колишні жителі карибських країн, і їх нащадки. Тим, у кого не було чинних документів, загрожувала депортація та відмова в соціальному і медичному обслуговуванні.
Щоб уникнути депортації, потрібно надати суду докази, що вони законно перебували в Великобританії. При цьому відповідні документи мігрантам з країн Карибського басейну ніколи не видавалися.
Згодом Тереза Мей принесла вибачення країнам Карибського басейну, які входять до Співдружності націй.
Це вже четверта відставка в уряді Мей за останні півроку.