У Великобританії пішла у відставку міністр внутрішніх справ

Прем'єр-міністр Тереза Мей прийняла відставку Радд

Міністр внутрішніх справ Великобританії Ембер Радд в неділю, 29 квітня, пішла у відставку. Про це повідомляє «Німецька хвиля». Ввечері того ж дня прем'єр-міністр Тереза Мей прийняла відставку міністра. Радд перебувала під тиском у зв'язку з імміграційним скандалом. Він отримав назву по кораблю «Віндраш», на якому після



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Міністр внутрішніх справ Великобританії Ембер Радд

Прем'єр-міністр Тереза Мей прийняла відставку Радд

Міністр внутрішніх справ Великобританії Ембер Радд в неділю, 29 квітня, пішла у відставку.

Про це повідомляє «Німецька хвиля».

Ввечері того ж дня прем'єр-міністр Тереза Мей прийняла відставку міністра.

Радд перебувала під тиском у зв'язку з імміграційним скандалом. Він отримав назву по кораблю «Віндраш», на якому після Другої світової війни прибули до Великобританії низка громадян Ямайки. Це поклало початок активної міграції вихідців і з інших країн Карибського басейну.

У зв'язку з посиленням британського міграційного закону в фокус уваги потрапили і самі колишні жителі карибських країн, і їх нащадки. Тим, у кого не було чинних документів, загрожувала депортація та відмова в соціальному і медичному обслуговуванні.

Щоб уникнути депортації, потрібно надати суду докази, що вони законно перебували в Великобританії. При цьому відповідні документи мігрантам з країн Карибського басейну ніколи не видавалися.

Згодом Тереза Мей принесла вибачення країнам Карибського басейну, які входять до Співдружності націй.

Це вже четверта відставка в уряді Мей за останні півроку.