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    У ветерана АТО під Харковом знайшли боєприпаси

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    У чоловіка знайшли 30 патронів різного калібру до вогнепальної зброї

    У селі Вербівка Харківської області правоохоронці затримали 54-річного місцевого жителя, який зберігав вдома зброю. Про це в п'ятницю, 18 травня, повідомляє відділ комунікації Нацполіції Харківської області.

    За даними відомства, у чоловіка знайшли 30 патронів різного калібру до вогнепальної зброї та металевий предмет у вигляді кулі.

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    У ветерана АТО під Харковом знайшли боєприпаси
    У ветерана АТО під Харковом знайшли боєприпаси

    Під час допиту літній чоловік розповів, що недавно повернувся із зони проведення бойових дій, коли перебував на службі, він зібрав патрони і привіз їх додому.

    Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Ветерану АТО загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

     

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