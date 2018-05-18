У ветерана АТО під Харковом знайшли боєприпаси
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Розсилка
У чоловіка знайшли 30 патронів різного калібру до вогнепальної зброї
У селі Вербівка Харківської області правоохоронці затримали 54-річного місцевого жителя, який зберігав вдома зброю. Про це в п'ятницю, 18 травня, повідомляє відділ комунікації Нацполіції Харківської області.
За даними відомства, у чоловіка знайшли 30 патронів різного калібру до вогнепальної зброї та металевий предмет у вигляді кулі.
Під час допиту літній чоловік розповів, що недавно повернувся із зони проведення бойових дій, коли перебував на службі, він зібрав патрони і привіз їх додому.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Ветерану АТО загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.