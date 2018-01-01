Військового знайшли мертвим у військовій частині Житомирської області

Поліція розслідує інцидент

На території однієї з військових частин в Житомирській області знайшли застреленим військовослужбовця. Про це повідомив заступник військового прокурора Житомирського гарнізону Олексій Рихлюк у коментарі місцевому виданню Житомир.info. Він відмітив, що біля тіла військовослужбовця 1974 р.н. знайшли його табельну зброю (пістолет) і гільзу. Записки



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Поліція розслідує інцидент

На території однієї з військових частин в Житомирській області знайшли застреленим військовослужбовця. Про це повідомив заступник військового прокурора Житомирського гарнізону Олексій Рихлюк у коментарі місцевому виданню Житомир.info.

Він відмітив, що біля тіла військовослужбовця 1974 р.н. знайшли його табельну зброю (пістолет) і гільзу. Записки біля тіла не було.

Рихлюк заявив, що ознак насильницької смерті на тілі не виявлено, проте зазначив, що «військовослужбовець має тілесне ушкодження грудної клітини».

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Вбивство) КК. Крім того, слідство перевірить версії про доведення до самогубства і необережному поводженні зі зброєю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Яворівському районі Львівської області 1 лютого в лісі біля військової частини виявили повішеним військовослужбовця.