У ВККС переконані, що українським суддям тепер гріх скаржитись на маленьку зарплату

Новий розмір заробітної плати суддів стартує від 35 тис. грн

Зарплата українських суддів починається від 35 тис. грн. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів заступник голови ВККС та голова кваліфікаційної палати комісії Станіслав Щотка. «Якщо ми говоримо про новий розмір заробітної плати, то це від 35 тис. грн в місцевому суді і до 220 тис. грн в Верховному», - уточнив він. За



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Новий розмір заробітної плати суддів стартує від 35 тис. грн

Новий розмір заробітної плати суддів стартує від 35 тис. грн

Зарплата українських суддів починається від 35 тис. грн. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів заступник голови ВККС та голова кваліфікаційної палати комісії Станіслав Щотка.

«Якщо ми говоримо про новий розмір заробітної плати, то це від 35 тис. грн в місцевому суді і до 220 тис. грн в Верховному», - уточнив він.

За словами Щотки, ці цифри - середні, бо в когось є вислуга років, стаж чи наукові звання. Він також додав, що ця винагорода непогана, вона співставна з розмірами винагороди нормальних європейських країн.

«Звісно, це не доходи судді в Британії, де винагорода в рази вища. Але це вже й не умовна Монголія чи Росія. Цілком нормальні умови», - зауважив він.