В ЮНІСЕФ підрахували, скільки дітей не ходять в школу через війну

24 мільйони дітей не ходять до школу через війни

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) розповів, що кожна четверта дитина в зоні конфлікту не відвідує школу в 22 країнах світу. Свою доповідь вони опублікували на сторінці у соцмережі Facebook. «Проаналізувавши ситуацію в 22 країнах світу, постраждалих від військових дій, експерти ЮНІСЕФ виявили, що кожна четверта дитина в зоні конфлікту не відвідує



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24 мільйони дітей не ходять до школу через війни

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) розповів, що кожна четверта дитина в зоні конфлікту не відвідує школу в 22 країнах світу. Свою доповідь вони опублікували на сторінці у соцмережі Facebook.

«Проаналізувавши ситуацію в 22 країнах світу, постраждалих від військових дій, експерти ЮНІСЕФ виявили, що кожна четверта дитина в зоні конфлікту не відвідує школу. Мова йде про 24 мільйони дітей у віці від шести до 15 років», - йдеться в повідомленні.

В організації відзначили, що через це в країнах, які охоплені війнами і конфліктами, може вирости покоління людей, що не володіють необхідними навичками і не здатних вносити свій внесок в розвиток держави.