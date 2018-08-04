У Запоріжжі хлопчик вистрибнув з вікна 3-го поверху, рятуючись від пожежі
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Дитину каретою швидкої допомоги доставили до обласної дитячої лікарні
12-річний хлопець вистрибнув з вікна та отримав перелом ноги, коли в його квартирі на 3-му поверсі загорівся чайник.
Про це повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.
За її даними, подія сталася 2 серпня ввечері. У квартирі загорівся електрочайник, що призвело до сильного задимлення у приміщенні.
Зазначається, що пожежники за лічені ліквідували пожежу. Вони припускають, що її причиною стало коротке замикання електропроводки.
Від ГУ ДСНС залучалося три одиниці техніки та 9 чоловік особового складу.
Дитину каретою швидкої допомоги доставили до обласної дитячої лікарні.
За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.