  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Запоріжжі хлопчик вистрибнув з вікна 3-го поверху, рятуючись від пожежі

    • Розсилка
    У Запоріжжі хлопчик вистрибнув з вікна 3-го поверху, рятуючись від пожежі

    Дитину каретою швидкої допомоги доставили до обласної дитячої лікарні

    12-річний хлопець вистрибнув з вікна та отримав перелом ноги, коли в його квартирі на 3-му поверсі загорівся чайник.

    Про це повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    За її даними, подія сталася 2 серпня ввечері. У квартирі загорівся електрочайник, що призвело до сильного задимлення у приміщенні.

    Зазначається, що пожежники за лічені ліквідували пожежу. Вони припускають, що її причиною стало коротке замикання електропроводки.

    Від ГУ ДСНС залучалося три одиниці техніки та 9 чоловік особового складу.

    Дитину каретою швидкої допомоги доставили до обласної дитячої лікарні.

    За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

    ДСНС розслідування чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ