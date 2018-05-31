У Запоріжжі нетвереза жінка «замінувала» кафе, щоб помститися чоловікові
-
Розсилка
Мешканка міста хотіла провчити чоловіка, який знаходився в кафе
У Запоріжжі в середу, 30 травня, о 18:40 у поліцію зателефонувала жінка і заявила, що кафе на вулиці Східній заміноване. Про це повідомляється на сайті Нацполіції Запорізької області.
На місце події оперативно прибули слідчі, вибухотеніки, рятувальники ДСНС, медики і кінологи.
Під час ретельного огляду території вибухонебезпечних предметів і речовин не було виявлено.
Як розповів заступник начальника Комунарського відділення поліції Олександр Гордієнко, співробітники карного розшуку встановили особу жінки, яка зателефонувала в поліцію. Місцева мешканка в стані алкогольного сп'яніння, щоб провчити чоловіка, який знаходився в кафе, подзвонила в поліцію і повідомила про замінування.
Стосовно громадянки 1968 року народження поліцейські склали адміністративний протокол.