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    У Запоріжжі нетвереза жінка «замінувала» кафе, щоб помститися чоловікові

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    У Запоріжжі нетвереза жінка «замінувала» кафе, щоб помститися чоловікові

    Мешканка міста хотіла провчити чоловіка, який знаходився в кафе

    У Запоріжжі в середу, 30 травня, о 18:40 у поліцію зателефонувала жінка і заявила, що кафе на вулиці Східній заміноване. Про це повідомляється на сайті Нацполіції Запорізької області.

    На місце події оперативно прибули слідчі, вибухотеніки, рятувальники ДСНС, медики і кінологи.

    Під час ретельного огляду території вибухонебезпечних предметів і речовин не було виявлено.

    Як розповів заступник начальника Комунарського відділення поліції Олександр Гордієнко, співробітники карного розшуку встановили особу жінки, яка зателефонувала в поліцію. Місцева мешканка в стані алкогольного сп'яніння, щоб провчити чоловіка, який знаходився в кафе, подзвонила в поліцію і повідомила про замінування.

    Стосовно громадянки 1968 року народження поліцейські склали адміністративний протокол.

     

     

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