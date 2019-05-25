У Запоріжжі правоохоронці виявили майстерню з ремонту та переробки зброї



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Запоріжжі поліцейські викрили майстерню з переробки та ремонту зброї Фото: Нацполіція

Під час обшуків правоохоронці виявили велику кількість деталей та комплектуючих для вогнепальної зброї

У Запоріжжі співробітники Національної поліції в одній із квартир виявили підпільний цех, який займався ремонтом та переробкою вогнепальної зброї, де було вилучено зброю, комплектуючі, приладдя та інструменти.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Повідомляється, що правоохоронцями була отримана інформація про функціонування підпільного цеху на території міста. Під час перевірок правоохоронці змогли встановити особу, що причетна до організації, а також місцезнаходження.

«За місцем мешкання раніше судимого чоловіка 1975 року народження було вилучено пістолет «PERFECTA» з ознаками переробки, пістолет без маркування з ознаками переробки, револьвер «Сафарі» з ознаками переробки, 5 УЗРГМ, 38 заглушок від гранат Ф-1, глушник, магазини для автомата та пістолетів різних моделей, інші комплектуючі до зброї, гільзи від патронів різного калібру, прилад для зміни серійних номерів зброї, інструмент для ремонту та переробки зброї, близько 150 грамів пороху», - повідомили в Нацполіції.

Все вилучене направлено для проведення експертизи до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу зловмиснику.

Триває розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.