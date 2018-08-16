У Запоріжжі затримали банду, яка грабувала туристів на курортах



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У Запоріжжі затримали злочинне угруповання

Наразі затримані двоє учасників злочинного угруповання, яке займалося крадіжками на базах відпочинку

У Запоріжжі на вулиці Академіка Амосова затримали злочинне угруповання, яке займалося крадіжками на курортах. Про це в четвер, 16 серпня, пише Gazeta.zp.ua.

Відзначається, що банда з чотирьох осіб займалася крадіжками на базах відпочинку.

Затримані привезли крадені речі в Запоріжжі на таксі Renault Kangoo. Їх зловили прямо в машині.

Наразі затримані двоє учасників групи.