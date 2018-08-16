У Запоріжжі затримали банду, яка грабувала туристів на курортах
-
Розсилка
У Запоріжжі затримали злочинне угруповання
Наразі затримані двоє учасників злочинного угруповання, яке займалося крадіжками на базах відпочинку
У Запоріжжі на вулиці Академіка Амосова затримали злочинне угруповання, яке займалося крадіжками на курортах. Про це в четвер, 16 серпня, пише Gazeta.zp.ua.
Відзначається, що банда з чотирьох осіб займалася крадіжками на базах відпочинку.
Затримані привезли крадені речі в Запоріжжі на таксі Renault Kangoo. Їх зловили прямо в машині.
Наразі затримані двоє учасників групи.