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    У Запоріжжі затримали банду, яка грабувала туристів на курортах

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    <p>У Запоріжжі затримали злочинне угруповання</p> - У Запоріжжі затримали банду, яка грабувала туристів на курортах

    У Запоріжжі затримали злочинне угруповання

    Наразі затримані двоє учасників злочинного угруповання, яке займалося крадіжками на базах відпочинку

    У Запоріжжі на вулиці Академіка Амосова затримали злочинне угруповання, яке займалося крадіжками на курортах. Про це в четвер, 16 серпня, пише Gazeta.zp.ua.

    Відзначається, що банда з чотирьох осіб займалася крадіжками на базах відпочинку.

    Затримані привезли крадені речі в Запоріжжі на таксі Renault Kangoo. Їх зловили прямо в машині.

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    У Запоріжжі затримали банду, яка грабувала туристів на курортах
    У Запоріжжі затримали банду, яка грабувала туристів на курортах
    У Запоріжжі затримали банду, яка грабувала туристів на курортах
    У Запоріжжі затримали банду, яка грабувала туристів на курортах
    У Запоріжжі затримали банду, яка грабувала туристів на курортах
    У Запоріжжі затримали банду, яка грабувала туристів на курортах

    Наразі затримані двоє учасників групи.

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